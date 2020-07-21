Мэрия – о переполненных мусорных контейнерах: Нет четкого графика вывоза

21 Июль 2020 2020-07-21T21:07:22+03:00

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На оперативном совещании в администрации Калининграда обсудили состояние мусорных контейнерных площадок в городе.

Как рассказал председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов, проведенная проверка показала, что не все так гладко.

«По итогам выявлены нарушения, составлены 83 акта, которые направили в управляющие организации для приведения мест накопления ТКО в удовлетворительное санитарное состояние», - отметил Купцов.

«По результатам проверок установлено, что основной причиной ненадлежащего санитарного состояния контейнерных площадок является не недостаточное количество контейнеров, на что иногда жалуются жители, а отсутствие четкого графика вывоза отходов», - отметили в мэрии.

Обращения с просьбой решить вопрос с графиком вывоза мусора направили в региональное министерство природных ресурсов и экологии и областному оператору по обращению с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU