Власти уходят в «Тик-Ток», чтобы продвинуть туризм в Калининградской области

21 Июль 2020 2020-07-21T21:44:37+03:00

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Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак и певица Юлианна Караулова проведут онлайн-экскурсию по Калининграду в соцсети «TikTok». Об этом сообщает пресс-служба министерства. Трансляция состоится в среду, 22 июля, начало в 19:00 (по Москве).

Так региональные власти присоединились к акции #RussiaTravel, которую совместно с Ростуризмом запустили в популярной социальной сети.

«Цель кампании – поддержать внутренний туризм и вдохновить пользователей на идеи для путешествия по России этим летом. Кампания состоит из серии прямых трансляций о разных регионах и серии тематических хэштег-челленджей», - говорят в оргкомитете.

Пользователям предлагается снять и опубликовать творческие короткое видеоролики с самыми интересными моментами из своих путешествий с одним из хэштегов: #russiatravel, #отдыхуводы, #загородом и #экотуризм. Авторам самых креативных роликов обещают призы.

ИСТОЧНИК KP.RU