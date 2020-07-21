Против калининградца, помогавшего террористам, возбудили уголовное дело

21 Июль 2020 2020-07-21T21:58:37+03:00

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Следственный отдел Управления ФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по статье «Содействие террористической деятельности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина неоднократно переводил деньги лицам, причастным к финансированию международной террористической организации «Исламское государство» (ее деятельность запрещена на территории РФ).

Обвиняемый заключен под стражу.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU