Против калининградца, помогавшего террористам, возбудили уголовное дело
Мужчина переводил деньги международной террористической организации
.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел Управления ФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по статье «Содействие террористической деятельности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, мужчина неоднократно переводил деньги лицам, причастным к финансированию международной террористической организации «Исламское государство» (ее деятельность запрещена на территории РФ).
Обвиняемый заключен под стражу.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU