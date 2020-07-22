2020-07-21T22:13:35+03:00
Звезды

В Калининграде снимут короткометражный фильм «Огни Москвы»

Ленту покажут в Музее современного искусства «Гараж»
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде анонсировали очередные киносъемки. На этот раз речь идет о создании по заказу Музея современного искусства «Гараж» короткометражного фильма под рабочим названием «Огни Москвы». Съемки пройдут с 1 по 3 августа.

«Делать кино предполагается на трассе в аэропорт «Храброво», Доме Профсоюзов, здании Калининградгражданпроекта и некоторых улицах города», - рассказали в пресс-службе мэрии, отметив, что перекрытия дорог не будет.

Режиссером-постановщиком и художником-постановщиком выступит Кирилл Глущенко.

Лента примет участие в выставке «2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей» в музее «Гараж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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