В Калининграде снимут короткометражный фильм «Огни Москвы»
В Калининграде анонсировали очередные киносъемки. На этот раз речь идет о создании по заказу Музея современного искусства «Гараж» короткометражного фильма под рабочим названием «Огни Москвы». Съемки пройдут с 1 по 3 августа.
«Делать кино предполагается на трассе в аэропорт «Храброво», Доме Профсоюзов, здании Калининградгражданпроекта и некоторых улицах города», - рассказали в пресс-службе мэрии, отметив, что перекрытия дорог не будет.
Режиссером-постановщиком и художником-постановщиком выступит Кирилл Глущенко.
Лента примет участие в выставке «2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей» в музее «Гараж».
ИСТОЧНИК KP.RU