На Берлинском шоссе горит склад деревянных поддонов

22 Июль 2020 2020-07-22T11:32:32+03:00

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В ночь на среду, 22 июля, начался серьезный пожар в Калининграде на пересечении улиц Большая Окружная и Берлинского шоссе. На часах было 04:08, когда поступило сообщение о возгорании.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, на открытой площадке горят деревянные паллеты на площади 300 квадратных метров.

«Объявлен ранг пожара 1БИС. Пострадавших нет», - говорят в ведомстве.

Видео пожара выложили очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области".

В ликвидации пожара участвуют 29 человек и 9 единиц техники. Производится наращивание сил и средств.

В 05:30 произведена локализация пожара, в 06.00 ранг пожара 1БИС понижен до ранга пожара №1. Тушение продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU