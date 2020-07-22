2020-07-22T11:32:32+03:00
Происшествия

На Берлинском шоссе горит склад деревянных поддонов

Объявлен ранг пожара 1БИС [видео]
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Изменить размер текста:

В ночь на среду, 22 июля, начался серьезный пожар в Калининграде на пересечении улиц Большая Окружная и Берлинского шоссе. На часах было 04:08, когда поступило сообщение о возгорании.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, на открытой площадке горят деревянные паллеты на площади 300 квадратных метров.

«Объявлен ранг пожара 1БИС. Пострадавших нет», - говорят в ведомстве.

Видео пожара выложили очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области".

В ликвидации пожара участвуют 29 человек и 9 единиц техники. Производится наращивание сил и средств.

В 05:30 произведена локализация пожара, в 06.00 ранг пожара 1БИС понижен до ранга пожара №1. Тушение продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24