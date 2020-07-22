В Калининграде задержали мужчину, который воровал телефоны на стройке
В полицию Калининграда с заявлениями обратились работники одной из строительных организаций, рассказав, что из бытовки на стройплощадке жилищного комплекса на улице Дадаева с разницей в несколько дней были похищены их мобильные телефоны.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, хищения дорогих смартфонов у коллег совершал 39-летний строитель, ранее судимый за кражу.
Полицейские выяснили, что пока рабочие были заняты, мужчина пробирался в бытовку, к замку которой он заранее подобрал ключ. Похищенные телефоны злоумышленник тут же продавал.
Телефонный вор ответит перед законом – возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU