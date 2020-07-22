2020-07-22T08:28:06+03:00
Происшествия

В Калининграде из многоэтажки, где начался пожар, эвакуировали 20 человек

На лестничной площадке горел электросчетчик
Александр КАТЕРУША
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Сигнал о пожаре в девятиэтажном доме на улице Машиностроительной в Калининграде поступил вечером во вторник, 21 июля. На часах было 22:20, когда жильцы почувствовали запах гари.

Оперативно было эвакуировано 20 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на лестничной площадке седьмого этажа выгорел электросчетчик. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарной охраны. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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