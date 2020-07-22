В Калининграде из многоэтажки, где начался пожар, эвакуировали 20 человек
На лестничной площадке горел электросчетчик
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Сигнал о пожаре в девятиэтажном доме на улице Машиностроительной в Калининграде поступил вечером во вторник, 21 июля. На часах было 22:20, когда жильцы почувствовали запах гари.
Оперативно было эвакуировано 20 человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на лестничной площадке седьмого этажа выгорел электросчетчик. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарной охраны. Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU