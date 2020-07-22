В Калининграде на Южном вокзале открыли выставку графики

22 Июль 2020 2020-07-22T10:37:18+03:00

Работы разместили в главном холле вокзала

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В Калининграде на Южном вокзале открылась выставка графики «Ветер Балтики» - в главном холле разместили работы молодых калининградских художников.

Как сообщает пресс-служба КЖД, всего представлено 17 графических работ, объединенных темой «Фигура человека на природе».

Отметив, на Южном вокзале ранее показывали ретро-фото из фондов музея «Фридландские ворота», открыта инсталляция, подготовленная Третьяковской галереей.

ИСТОЧНИК KP.RU