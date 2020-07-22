Перелет Москва-Калининград вошел в топ популярных летних авианаправлений по России
В рейтинг самых популярных авианаправлений по России в июне-июле попало направление Москва-Калининград. Данные приводит аналитический сервис поездок и путешествий Туту.ру.
В исследовании отмечают, что добираться до морских курортов люди предпочитают именно на самолете.
«Топ-5 самых популярных авианаправлений в июне-июле достаточно стабилен. Наибольшая доля — у перелётов из Москвы в Симферополь, Сочи, Анапу, Краснодар и Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.
При этом направление Москва-Калининград занимает в рейтинге этого года 8 место (7 место в 2019 году).
Указан и средний чек за перелет туда-обратно. В этом году это 8095 рублей (10178 рублей в 2019 году).
ИСТОЧНИК KP.RU