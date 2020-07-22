2020-07-22T10:59:43+03:00
Происшествия

В Калининграде ночью горела квартира на улице Зеленой, пострадал человек

Для ликвидации пожара привлекался расчет спецчасти
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на среду, 22 июля, случился пожар на улице Зеленой в Калининграде. Сообщение от очевидцев поступило в 02:46.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном доме на втором этаже выгорела комната.

В результате пожара пострадал человек.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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