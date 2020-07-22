В Калининграде ночью горела квартира на улице Зеленой, пострадал человек
Для ликвидации пожара привлекался расчет спецчасти
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на среду, 22 июля, случился пожар на улице Зеленой в Калининграде. Сообщение от очевидцев поступило в 02:46.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном доме на втором этаже выгорела комната.
В результате пожара пострадал человек.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.
ИСТОЧНИК KP.RU