В Калининграде автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста

Вчера, 21 июля, во втором часу дня на Московском проспекте Калининграда 11-летний велосипедист решил пересечь оживленную автотрассу по пешеходному переходу, не слезая с седла. Как это делает множество любителей этого вида двухколесного транспорта, в том числе и вполне себе взрослых. Да еще и на запрещающий сигнал светофора!

Увы, на сей раз нарушителю ПДД не повезло: водитель автомобиля «Хюндай» не успел вовремя затормозить перед катившим по «зебре» подростком. В результате наезда тот получил ушибы и медицинскую помощь в больнице. И это вполне можно считать везением, ибо все могло закончится гораздо хуже.

Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг своих детей, ежедневно напоминая им правила безопасного поведения на дороге и в транспорте.

- Юным велосипедистам необходимо объяснять, что при переходе проезжей части, нужно спешиться и убедиться в безопасности движения, - комментируют в полиции. - Водителям же при подъезде к пешеходному переходу следует снижать скорость и предоставлять преимущество в движении пешеходам.