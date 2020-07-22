В Зеленоградске пройдут масштабные соревнования по триатлону

22 Июль 2020 2020-07-22T11:16:43+03:00

Серия международных стартов состоится на Балтике второй раз

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Зеленоградск второй раз примет международные соревнования по триатлону «Ironstar», состязание будет представлено двумя дистанциями: «полужелезная» (1.93 км – плавание, 90 км – велогонка, 21.1 км – бег) и спринт (750 м – плавание, 20 км - велогонка, 5 км - бег).

Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

«Для проведения велогонки 1 августа с 5:00 до 15:00 планируется задействовать участки автомобильных дорог общего пользования, в том числе федерального значения: в Зеленоградске это улицы Окружная и Тургенева, также участки «Приморского полукольца», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU