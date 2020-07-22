2020-07-22T11:23:10+03:00
Общество

В Калининграде начинают работу судебные примирители

Для участников новой процедуры отвели кабинет на 2 этаже здания областного суда
Игорь ОРЕХОВ
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В здании Калининградского областного суда теперь будут работать судебные примирители. Это новшество внесено в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства 25 октября прошлого года. Судебное примирение призвано разрешать споры не в суде, а при помощи особых посредников – отставных судей из специального списка, утвержденного Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 января этого года.

- Судебный примиритель устанавливает фактические отношения сторон, выясняет содержание взаимных претензий, мнения сторон относительно возможностей урегулирования спора, способствует выявлению их интересов, оказывает сторонам содействие в поиске взаимовыгодных результатов примирения, - пояснили в пресс-службе облсуда. - Для участников примирительных процедур на втором этаже организован кабинет № 255.

Сообщается также, что в число судебных примирителей вошли самые опытные судьи в отставке Калининградского областного суда и Арбитражного суда Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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