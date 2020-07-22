В Калининграде волонтеры лечат ослепшего лисенка

22 Июль 2020 2020-07-22T11:44:10+03:00

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В Калининграде волонтеры из организации «Биосфера Балтики: реабилитация птиц и рукокрылых» лечат лисенка по кличке Кольт.

«К сожалению, после черепно-мозговой травмы он ослеп», - говорят в организации.

На очередном приеме у офтальмолога оказалось, что у лисенка после курса лечения появилась только реакция на свет. Но, по словам зооспасателей, он все равно отлично ориентируется.

«Ведет себя как обычный подросток. И ему очень не нравится, когда ему что-то капают в глаза. А капать приходится часто»

Кольт – один из трех поступивших лисят в этом году. К сожалению, не все выжили.

Между тем, у организации накопился большой долг в клинике за ветеринарные услуги – порядка 164 тысяч рублей. 22,5 тысячи уже собрали.

Помочь волонтерам можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU