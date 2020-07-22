Где в Калининграде появятся новые светофоры и "лежачие полицейские"

22 Июль 2020 2020-07-22T12:09:04+03:00

Мэрия поделилась планами до конца года

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В мэрии Калининграда поделились планами установки светофоров и прочих дорожных объектов в текущем году. В частности, до конца года светофоры поставят на следующих перекрестках:

- Московский проспект - ул. Октябрьская;

- ул. Горького - ул. П. Панина;

- ул. Каштановая аллея – проспект Мира;

- проспект Мира – ул. Менделеева.

- ул. Пролетарская – ул. Сергеева.

Кроме того, до конца года должны появиться новые пешеходные переходы с искусственными неровностями. Их оборудуют по следующим адресам:

- проспект Победы, 223;

- ул. Нарвская, 10;

- ул. Дзержинского,103;

- ул. Черниговская, 8;

- ул. Каштановая аллея (в районе ул. Чернышевского).

Также в городе поставят новые Г-образные опоры с дорожным знаком 5.19 «Пешеходный переход» над проезжей частью:

- проспект Победы (в районе пересечения с ул. Красносельской);

- Московский проспект, 83;

- улица Юрия Гагарина (в районе пересечения с ул. Малоярославской);

- Ленинский проспект (в районе пересечения с ул. Черняховского), 125;

- ул. Фрунзе (в районе пересечения с ул. Грига);

- проспект Победы, 223;

- проспект Советский , 204;

- ул. Кутузова (в районе пересечения с ул. Огарева);

- проспект Советский (в районе пересечения с ул. Чекистов);

- проспект Советский (в районе ОП «ТЦ «Гранд»).

ИСТОЧНИК KP.RU