Где в Калининграде появятся новые светофоры и "лежачие полицейские"
В мэрии Калининграда поделились планами установки светофоров и прочих дорожных объектов в текущем году. В частности, до конца года светофоры поставят на следующих перекрестках:
- Московский проспект - ул. Октябрьская;
- ул. Горького - ул. П. Панина;
- ул. Каштановая аллея – проспект Мира;
- проспект Мира – ул. Менделеева.
- ул. Пролетарская – ул. Сергеева.
Кроме того, до конца года должны появиться новые пешеходные переходы с искусственными неровностями. Их оборудуют по следующим адресам:
- проспект Победы, 223;
- ул. Нарвская, 10;
- ул. Дзержинского,103;
- ул. Черниговская, 8;
- ул. Каштановая аллея (в районе ул. Чернышевского).
Также в городе поставят новые Г-образные опоры с дорожным знаком 5.19 «Пешеходный переход» над проезжей частью:
- проспект Победы (в районе пересечения с ул. Красносельской);
- Московский проспект, 83;
- улица Юрия Гагарина (в районе пересечения с ул. Малоярославской);
- Ленинский проспект (в районе пересечения с ул. Черняховского), 125;
- ул. Фрунзе (в районе пересечения с ул. Грига);
- проспект Победы, 223;
- проспект Советский , 204;
- ул. Кутузова (в районе пересечения с ул. Огарева);
- проспект Советский (в районе пересечения с ул. Чекистов);
- проспект Советский (в районе ОП «ТЦ «Гранд»).
ИСТОЧНИК KP.RU