2020-07-22T12:09:04+03:00
Общество

Где в Калининграде появятся новые светофоры и "лежачие полицейские"

Мэрия поделилась планами до конца года
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В мэрии Калининграда поделились планами установки светофоров и прочих дорожных объектов в текущем году. В частности, до конца года светофоры поставят на следующих перекрестках:

- Московский проспект - ул. Октябрьская;

- ул. Горького - ул. П. Панина;

- ул. Каштановая аллея – проспект Мира;

- проспект Мира – ул. Менделеева.

- ул. Пролетарская – ул. Сергеева.

Кроме того, до конца года должны появиться новые пешеходные переходы с искусственными неровностями. Их оборудуют по следующим адресам:

- проспект Победы, 223;

- ул. Нарвская, 10;

- ул. Дзержинского,103;

- ул. Черниговская, 8;

- ул. Каштановая аллея (в районе ул. Чернышевского).

Также в городе поставят новые Г-образные опоры с дорожным знаком 5.19 «Пешеходный переход» над проезжей частью:

- проспект Победы (в районе пересечения с ул. Красносельской);

- Московский проспект, 83;

- улица Юрия Гагарина (в районе пересечения с ул. Малоярославской);

- Ленинский проспект (в районе пересечения с ул. Черняховского), 125;

- ул. Фрунзе (в районе пересечения с ул. Грига);

- проспект Победы, 223;

- проспект Советский , 204;

- ул. Кутузова (в районе пересечения с ул. Огарева);

- проспект Советский (в районе пересечения с ул. Чекистов);

- проспект Советский (в районе ОП «ТЦ «Гранд»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградском зоопарке за ночь погибли три тюленя и медведь
В Калининграде директор ЧОПа беззастенчиво обирал своих сотрудников
Проезд на Куршскую косу сделают бесплатным для нескольких категорий посетителей
Стало известно, когда покажут фильм «Цой», который снимали в Калининградской области
Туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в Калининградской области
Стало известно, на каких улицах в Калининграде отключат свет и воду
Калининградец пытался вынести сейф с деньгами из ночного клуба на улице Ялтинской
Новые заболевшие коронавирусом приехали в Калининград из Саратова, Архангельска и Намибии
«Тягуны» проснулись: над пляжем в Балтийске опять подняли черный шар
Житель Санкт-Петербурга устроил дебош в калининградском аэропорту
Где в Калининграде появятся новые светофоры и "лежачие полицейские"
В Калининграде в Биржевом сквере заработал светомузыкальный фонтан
В Калининграде волонтеры лечат ослепшего лисенка
В Калининграде начинают работу судебные примирители
В Зеленоградске пройдут масштабные соревнования по триатлону
В Калининграде автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста
В Калининграде ночью горела квартира на улице Зеленой, пострадал человек
Перелет Москва-Калининград вошел в топ популярных летних авианаправлений по России
В Калининграде на Южном вокзале открыли выставку графики
В Калининграде снимут короткометражный фильм «Огни Москвы»
В Калининграде из многоэтажки, где начался пожар, эвакуировали 20 человек
В Калининграде задержали мужчину, который воровал телефоны на стройке
На Берлинском шоссе горит склад деревянных поддонов
Против калининградца, помогавшего террористам, возбудили уголовное дело