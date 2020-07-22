В Калининграде в Биржевом сквере заработал светомузыкальный фонтан

22 Июль 2020 2020-07-22T12:02:52+03:00

Представления будут проводить трижды в день

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В Калининграде заработал светомузыкальный фонтан, расположенный в Биржевом сквере близ Музея изобразительных искусств.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Водные представления будут проходить три раза в день: в 12:00, 17:00 и 21:40.

Ранее власти, руководствуясь с Роспотребнадзором. Решали, можно ли запускать фонтан, на который массово приходят посмотреть калининградцы.

ИСТОЧНИК KP.RU