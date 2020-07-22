В Калининграде в Биржевом сквере заработал светомузыкальный фонтан
Представления будут проводить трижды в день
.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде заработал светомузыкальный фонтан, расположенный в Биржевом сквере близ Музея изобразительных искусств.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Водные представления будут проходить три раза в день: в 12:00, 17:00 и 21:40.
Ранее власти, руководствуясь с Роспотребнадзором. Решали, можно ли запускать фонтан, на который массово приходят посмотреть калининградцы.
ИСТОЧНИК KP.RU