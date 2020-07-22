Житель Санкт-Петербурга устроил дебош в калининградском аэропорту
В дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте в аэропорту «Храброво» поступил сигнал тревоги с просьбой немедленно прибыть к выходу на посадку. Как выяснилось, там дебоширил один из пассажиров лайнера, отправлявшегося в Санкт-Петербург. Изрядно нетрезвый житель культурной столицы России сыпал матерными оскорблениями в адрес сотрудницы авиакомпании и даже пытался ударить девушку.
С блюстителями порядка питерскому хулигану оказалось не справиться – пришлось проследовать в специальное помещение для содержания задержанных. Там он и был оставлен до вытрезвления.
Судя по всему, эта выходка обойдется петербуржцу в энную сумму денег. В отношении правонарушителя составлен протокол административного задержания и возбуждено административное производство по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Небо, самолет, камера.
ИСТОЧНИК KP.RU