Новые заболевшие коронавирусом приехали в Калининград из Саратова, Архангельска и Намибии
В Калининградской области за минувшие сутки зафиксировано рекордно низкое число заболевших новой коронавирусной инфекцией - 7 человек. Причем почти половина людей из этого списка прибыли к нам из других регионов.
Как сообщили в оперативном штабе, COVID-19 диагностирован у 78-летней пенсионерке, вернувшийся из Саратова, где женщина гостила у родственников, у 19-летнего абитуриента, приехавшего из Архангельска, а также у моряка дальнего плавания, прибывшего из рейса, который проходил у берегов Намибии.
- Это второй завозной случай из этого рейса, - уточнили в оперштабе.
Кроме того, коронавирус выявили у 71-летнего пенсионера с тяжелой формой онкологического заболевания, у 23-летней женщины, имевшей контакт с ранее заболевшими в семье, а также у двух медицинских работников.
- Из новых заболевших у двоих диагностирована пневмония, у одного фарингит, у двоих - ОРВИ, у двоих- бессимптомная форма, - добавили в оперштабе.
В общей сложности в Калининградской области нарастающим итогом зарегистрировано 2736 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 44 человека, под медицинским наблюдением остаются 346 человек, в том числе 5 в обсерваторе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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