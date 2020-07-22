Калининградец пытался вынести сейф с деньгами из ночного клуба на улице Ялтинской
Злоумышленника задержал наряд Росгвардии
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В ночной клуб на улице Ялтинской проник неизвестный – информация об этом поступила наряду вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования.
На месте росгвардейцы обнаружили, что дверь в клуб разбита. «Сотрудники вневедомственной охраны блокировали возможные пути отхода злоумышленника, а затем задержали в помещении клуба мужчину, который приготовил к выносу сейф, где хранилась выручка», - рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
Задержанного передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU