Стало известно, на каких улицах в Калининграде отключат свет и воду

22 Июль 2020 2020-07-22T13:28:48+03:00

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В Калининграде для проведения ремонтных работ на сетях и в подстанциях в среду, 22 июля, запланировано несколько отключений от энергоснабжения.

По данным пресс-службы мэрии города, до 18:00 для таких работ отключат от электричества дома по:

- ул. С. Тюленина 15-19, ул. Фрунзе 6,6 а, пр-т Московский 97 (к 1,2);

- ул. Красная 74,80-90,102, ул. Чекистов 41-47а (роддом №4), 57-59,28а-в, 32-36, ул. Щорса 15, ул. Родителева 1, 3, 7, 11 , 17а, 2,12-14, пер. Щорса 1,9-11,15, 2-16, ул. Комсомольская 67 (лицей №49);

- Зоологический тупик 3-5, ул. Ш. Руставели 4;

До 13:00 электричества не будет в домах:

- ул. Аллея смелых 2;

- ул. Краснооктябрьская 1-7,17.

От холодной воды до 15.00 отключены дома по:

- Северный переулок 3-9;

- ул. Чаадаева 13-15а,19-41, ул. Нансена 35-49;

- ул. П. Морозова 69.

- ул. Шуйская 1я,13-19,2,8-14, ул. Шуйская 2я 1а-7,4-6, ул. Чукотская 10, ул. Бакинская 7,13,4-20,24, ул. Ялтинская 125-129,66д,126-128,134.

До 14.00, в связи с работами на водоводе, горячей воды не будет в домах по ул. Чаадаева 13-15а,19-41.

ИСТОЧНИК KP.RU