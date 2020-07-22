Стало известно, на каких улицах в Калининграде отключат свет и воду
В Калининграде для проведения ремонтных работ на сетях и в подстанциях в среду, 22 июля, запланировано несколько отключений от энергоснабжения.
По данным пресс-службы мэрии города, до 18:00 для таких работ отключат от электричества дома по:
- ул. С. Тюленина 15-19, ул. Фрунзе 6,6 а, пр-т Московский 97 (к 1,2);
- ул. Красная 74,80-90,102, ул. Чекистов 41-47а (роддом №4), 57-59,28а-в, 32-36, ул. Щорса 15, ул. Родителева 1, 3, 7, 11 , 17а, 2,12-14, пер. Щорса 1,9-11,15, 2-16, ул. Комсомольская 67 (лицей №49);
- Зоологический тупик 3-5, ул. Ш. Руставели 4;
До 13:00 электричества не будет в домах:
- ул. Аллея смелых 2;
- ул. Краснооктябрьская 1-7,17.
От холодной воды до 15.00 отключены дома по:
- Северный переулок 3-9;
- ул. Чаадаева 13-15а,19-41, ул. Нансена 35-49;
- ул. П. Морозова 69.
- ул. Шуйская 1я,13-19,2,8-14, ул. Шуйская 2я 1а-7,4-6, ул. Чукотская 10, ул. Бакинская 7,13,4-20,24, ул. Ялтинская 125-129,66д,126-128,134.
До 14.00, в связи с работами на водоводе, горячей воды не будет в домах по ул. Чаадаева 13-15а,19-41.
ИСТОЧНИК KP.RU