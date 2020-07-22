Проезд на Куршскую косу сделают бесплатным для нескольких категорий посетителей

22 Июль 2020 2020-07-22T14:26:35+03:00

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С 22 июля посещение парка станет бесплатным для определенной группы лиц. Как сообщает администрация Куршской косы в соцсетях, список определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2020 г. № 1039.

С завтрашнего дня от платы за проезд на косу освобождаются пенсионеры, ветераны боевых действий, школьники, малоимущие граждане, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и многодетные родители.

Льгота вступит в силу при предъявлении соответствующего документа.

ИСТОЧНИК KP.RU