В Калининграде директор ЧОПа беззастенчиво обирал своих сотрудников

22 Июль 2020 2020-07-22T15:30:02+03:00

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Довольно удивительное уголовное дело сейчас расследует следственный отдел ОМВД России по Центральному району Калининграда. Нет, инкриминируемая 54-летнему фигуранту статья УК РФ вполне обычная: «Мошенничество в особо крупном размере». Необычно другое.

Руководитель предприятия в сфере предоставления частным лицам и организациям охранных услуг регулярно обдирал своих сотрудников, как липку. Деньги требовались то «для инвестиций в открытие ЧОПа», то «на развитие транспортной компании»… С работников требовали от 200 тысяч до полутора миллионов рублей, чтобы собрать такие деньги, люди залезали в долги, брали кредиты. И даже когда перестали получать скромные дивиденды, продолжали покорно молчать. Лишь когда «шеф» уволился, один из них осмелился-таки пожаловаться в полицию.

Кроме того, оперативники 3 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД установили, что все тот же «бизнесмен», на сей раз под предлогом инвестирования в строительство сети АЗС, похитил 3 миллиона рублей у своего знакомого пенсионера. Посулив ежемесячные отчисления с дохода, но в итоге попросту присвоив деньги.

Народ по-прежнему терпеливец.

ИСТОЧНИК KP.RU