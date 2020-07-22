В Калининградском зоопарке за ночь погибли три тюленя и медведь

22 Июль 2020 2020-07-22T15:48:36+03:00

По одной из версий, причиной стало лекарство, которое давали животным

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Как сообщает официальный сайт Калининградского зоопарка, гибель животных произошла в ночь с 21 на 22 июля. Пали три балтийских тюленя возрасте 17, 19 и 27 лет и пожилой 31-летний медведь-барибал.

Предположительно, причиной смерти животных стала реакция на препарат для дегельминтизации.

- Вчера в середине дня препарат получили сивуч, четыре балтийских тюленя из коллекции зоопарка, и четверо медведей, живущие в «Доме пожилых медведей», - сообщили в зоопарке. - У остальных животных, помимо сивуча, в первой половине дня наблюдалось недомогание с признаками кишечных расстройств. Сейчас их состояние расценивают как удовлетворительное. У сивуча Кима, несмотря на весьма преклонный возраст, не зафиксировано никаких тревожных признаков. Все животные сейчас находятся под наблюдением зоотехников и ветеринарного врача.

Плановую дегельминтизацию хищных животных в зоопарке проводят ежегодно. Роковой препарат уже использовался для дегельминтизации тюленей, изъятых из природы в июле 2019 года. Никаких побочных эффектов тогда зафиксировано не было.

Параллельно с патологоанатомическими исследованиями в зоопарке проведут служебное расследование причин этой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU