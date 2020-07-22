2020-07-22T16:36:16+03:00
Общество

В Калининграде начал работу филиал Нахимовского училища

Учебное заведение примет 240 воспитанников
Николай Литвинов
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Филиал Федерального Нахимовского военно-морского училища откроет свои двери на улице Артиллерийской. 1 сентября там начнут обучение 240 воспитанников пятых, шестых и седьмых классов, которые накануне дистанционно сдали экзамены успешно прошли отбор в нахимовское училище.

Сейчас в училище идет набор медицинского персонала.

- Для комплектования медицинского пункта требуются на работу специалисты на должности: начальник медицинского пункта, врач-педиатр, врач детский хирург, старшая медицинская сестра, медицинская сестра палатная и санитарки, - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Собеседование проводится по адресу: Калининград, улица Артиллерийская, 35а с 11.00 до 13.00 в рабочие дни.

Напомним, камень на месте будущего филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде заложили 13 августа 2019 года. На территории городка будут построены учебно-административный и спальные корпуса, корпус дополнительного образования, столовая, медицинский пункт с палатами и кабинетами стоматологии, педиатрии и физиотерапии. Также планируется построить стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 620 мест, открытые площадки со снарядами для гимнастики и силовых тренировок, универсальное поле игровых видов спорта. На втором этапе строительства здесь появится крытый спорткомплекс с бассейном и ледовым катком.

Сегодня филиалы Нахимовского военно-морского училища, главный корпус которого находится в Санкт-Петербурге, есть в Севастополе, Владивостоке и Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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