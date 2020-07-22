2020-07-22T16:37:16+03:00
Происшествия

В Калининграде гендиректор организации хотел помочь соседу и потерял 35 тысяч рублей

Телефонные мошенники грабят всех – от безработного и дворника до инженеров и бизнесменов
Игорь ОРЕХОВ
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Предлагаем вашему вниманию очередной список калининградцев, ставших жертвами телефонных мошенников.

На особенно популярный нынче приемчик с мнимой блокировкой столь же мнимого несанкционированного доступа к вполне реальному счету попалась 55-летняя горожанка. Позвонившие ей мерзавцы уболтали пенсионерку снять 120 700 рублей с кредитки и перечислить на указанные счета.

Точно так же напугали уже 22-летнюю девушку-инженера, только в этом случае, заполучив реквизиты чужой банковской карты, аферисты потрудились снять с нее 9 900 рублей собственноручно.

Возможно, последних 111 800 рублей лишилась 47-летняя безработная горожанка. А 58-летняя дворник поддалась доверчиво перевела незнакомцам через онлайн-приложение банка 150 000 рублей «для пущей сохранности», добившись прямо противоположного результата.

Однако на самую примитивную разводку попался 62-летний гендиректор коммерческой организации. Ему поступил звонок от имени соседа по дачному участку с просьбой одолжить до получки 35 тысяч. Бизнесмен оказался человеком отзывчивым и немедленно помог. А сосед-то и не знал…

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, по всем случаям возбуждены уголовные дела, полиция ведет розыск подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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