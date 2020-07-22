Ирек Гимаев – о чемпионе Александре Гусеве: Советские мальчишки в хоккей шли благодаря ему

22 Июль 2020 2020-07-22T16:57:27+03:00

Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке умер на 74-м году жизни

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Не стало олимпийского чемпиона, легендарного хоккеиста Александра Гусева. Как сказал трехкратный чемпион мира по хоккею, Заслуженный мастер спорта СССР Ирек Гимаев, Гусев был примером для многих советских мальчишек.

- Многие мальчишки пришли в хоккей именно благодаря ему! И для меня он был ориентиром. Мы играли, представляя себя Гусевым. Хотели научиться играть так, как он. Александр Гусев – представитель золотого поколения хоккеистов, - говорит «Комсомолке» Ирек Гимаев.

Вместе ветераны спорта тренировались и играли в хоккей в сборной «Легенды России», которая была сформирована в середине нулевых. Приезжал Гусев и в Калининград.

- Всегда спокойный, очень справедливый. Не ведомый, а ведущий. Александр Владимирович не любил слухи, сплетни и ерундовые разговоры, - сказал Ирек Гимаев.

Александр Гусев известен как чемпион Олимпиады-76 в Инсбруке. Он в составе сборной СССР также по два раза побеждал на чемпионатах мира и Европы.

На клубном уровне Гусев выступал за ЦСКА, СКА МВО, «Звезду» и СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU