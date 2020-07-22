Ирек Гимаев – о чемпионе Александре Гусеве: Советские мальчишки в хоккей шли благодаря ему
Не стало олимпийского чемпиона, легендарного хоккеиста Александра Гусева. Как сказал трехкратный чемпион мира по хоккею, Заслуженный мастер спорта СССР Ирек Гимаев, Гусев был примером для многих советских мальчишек.
- Многие мальчишки пришли в хоккей именно благодаря ему! И для меня он был ориентиром. Мы играли, представляя себя Гусевым. Хотели научиться играть так, как он. Александр Гусев – представитель золотого поколения хоккеистов, - говорит «Комсомолке» Ирек Гимаев.
Вместе ветераны спорта тренировались и играли в хоккей в сборной «Легенды России», которая была сформирована в середине нулевых. Приезжал Гусев и в Калининград.
- Всегда спокойный, очень справедливый. Не ведомый, а ведущий. Александр Владимирович не любил слухи, сплетни и ерундовые разговоры, - сказал Ирек Гимаев.
Александр Гусев известен как чемпион Олимпиады-76 в Инсбруке. Он в составе сборной СССР также по два раза побеждал на чемпионатах мира и Европы.
На клубном уровне Гусев выступал за ЦСКА, СКА МВО, «Звезду» и СКА.
ИСТОЧНИК KP.RU