В Калининграде отреставрировали изображение Льва Яшина на трансформаторной подстанции

22 Июль 2020 2020-07-22T17:34:53+03:00

Всего в нашей области насчитывается 14 энергообъектов с граффити

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Трансформаторная подстанция с изображением Льва Яшина на Ленинском проспекте обрела первоначальный вид. В последнее время из-за осадков изображение значительно потускнело, и специалистам компания «Россети Янтарь» пришлось приводить его в порядок.

К творческой задумке украшения энергообъектов положительно отнеслись и жители, и туристы. Всего в нашей области расположены 14 энергообъектов, украшенных в спортивной тематике. После завершения ЧМ-2018 по футболу в Калининграде появились 2 трансформаторные подстанции с изображениями на тему детского электротравматизма и цифровизации.

ИСТОЧНИК KP.RU