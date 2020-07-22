2020-07-22T17:34:53+03:00
Общество

В Калининграде отреставрировали изображение Льва Яшина на трансформаторной подстанции

Всего в нашей области насчитывается 14 энергообъектов с граффити
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: фото предоставлено компанией.
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Трансформаторная подстанция с изображением Льва Яшина на Ленинском проспекте обрела первоначальный вид. В последнее время из-за осадков изображение значительно потускнело, и специалистам компания «Россети Янтарь» пришлось приводить его в порядок.

К творческой задумке украшения энергообъектов положительно отнеслись и жители, и туристы. Всего в нашей области расположены 14 энергообъектов, украшенных в спортивной тематике. После завершения ЧМ-2018 по футболу в Калининграде появились 2 трансформаторные подстанции с изображениями на тему детского электротравматизма и цифровизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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