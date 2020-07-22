В Калининграде отреставрировали изображение Льва Яшина на трансформаторной подстанции
Трансформаторная подстанция с изображением Льва Яшина на Ленинском проспекте обрела первоначальный вид. В последнее время из-за осадков изображение значительно потускнело, и специалистам компания «Россети Янтарь» пришлось приводить его в порядок.
К творческой задумке украшения энергообъектов положительно отнеслись и жители, и туристы. Всего в нашей области расположены 14 энергообъектов, украшенных в спортивной тематике. После завершения ЧМ-2018 по футболу в Калининграде появились 2 трансформаторные подстанции с изображениями на тему детского электротравматизма и цифровизации.
ИСТОЧНИК KP.RU