В Зеленоградске у ж/д путей хотят построить автомобильную парковку

22 Июль 2020 2020-07-22T18:02:52+03:00

Новая стоянка для машин появится на улице Железнодорожной Фото: Администрация Зеленоградска

Новая стоянка для машин появится на улице Железнодорожной

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Администрация Зеленоградска согласовывает с Калининградской железной дорогой обустройство автомобильной парковки вдоль железнодорожных путей на улице Железнодорожной.

Как отмечают на сайте администрации, парковка будет ограничена евро-сеткой высотой 2 метра для предотвращения выхода людей на железнодорожные пути.

Проектное решение парковки предполагает по всей её протяженности устройство тротуара и велодорожки на расстоянии не более 25 метров от ж/д путей.

Впереди – разработка и согласование проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU