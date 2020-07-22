В Зеленоградске у ж/д путей хотят построить автомобильную парковку
Новая стоянка для машин появится на улице Железнодорожной
Новая стоянка для машин появится на улице ЖелезнодорожнойФото: Администрация Зеленоградска
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Администрация Зеленоградска согласовывает с Калининградской железной дорогой обустройство автомобильной парковки вдоль железнодорожных путей на улице Железнодорожной.
Как отмечают на сайте администрации, парковка будет ограничена евро-сеткой высотой 2 метра для предотвращения выхода людей на железнодорожные пути.
Проектное решение парковки предполагает по всей её протяженности устройство тротуара и велодорожки на расстоянии не более 25 метров от ж/д путей.
Впереди – разработка и согласование проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU