2020-07-22T18:02:52+03:00
Общество

В Зеленоградске у ж/д путей хотят построить автомобильную парковку

Новая стоянка для машин появится на улице Железнодорожной
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Новая стоянка для машин появится на улице ЖелезнодорожнойНовая стоянка для машин появится на улице ЖелезнодорожнойФото: Администрация Зеленоградска
Изменить размер текста:

Администрация Зеленоградска согласовывает с Калининградской железной дорогой обустройство автомобильной парковки вдоль железнодорожных путей на улице Железнодорожной.

Как отмечают на сайте администрации, парковка будет ограничена евро-сеткой высотой 2 метра для предотвращения выхода людей на железнодорожные пути.

Проектное решение парковки предполагает по всей её протяженности устройство тротуара и велодорожки на расстоянии не более 25 метров от ж/д путей.

Впереди – разработка и согласование проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде на Окружной дороге сбили мотоциклиста
Владельцы объяснили, почему закрылся ресторан La Storia в Калининграде
Центральную городскую клиническую больницу Калининграда освобождают от пациентов с COVID-19
Калининградец ждал четыре года, прежде чем сообщить в полицию о краже
Пытавшийся зарезать своего арендодателя калинингралец арестован судом
В Зеленоградске у ж/д путей хотят построить автомобильную парковку
В Калининграде отреставрировали изображение Льва Яшина на трансформаторной подстанции
Ирек Гимаев – о чемпионе Александре Гусеве: Советские мальчишки в хоккей шли благодаря ему
В Калининграде гендиректор организации хотел помочь соседу и потерял 35 тысяч рублей
В Калининграде начал работу филиал Нахимовского училища
День Военно-Морского Флота во всех подробностях
В Калининградском зоопарке за ночь погибли три тюленя и медведь
В Калининграде директор ЧОПа беззастенчиво обирал своих сотрудников
Проезд на Куршскую косу сделают бесплатным для нескольких категорий посетителей
Стало известно, когда покажут фильм «Цой», который снимали в Калининградской области