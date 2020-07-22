Пытавшийся зарезать своего арендодателя калинингралец арестован судом

22 Июль 2020 2020-07-22T18:06:04+03:00

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Московский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 34-летнего жителя Правдинского района. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

Напомним, речь идет об инциденте вечером 10 июля на Мамоновском шоссе, когда правдинец заставил съехать в кювет автомобиль под управлением хозяина квартиры, которую снимал до этого. И нанес водителю ножевые ранения. Лишь благодаря вмешательству девушки-полицейского и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

- Следователь указал, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, нигде не работает, по месту регистрации не проживает, не имеет постоянного законного источника дохода и, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от правосудия, - сообщили в пресс-службе райсуда.- Кроме того, были учтены доводы об агрессивном поведении обвиняемого и его склонности к совершению преступлений, так как он ранее уже предпринимал попытки нападения на потерпевшего, знает его место жительства.

Несостоявшийся, к счастью, убийца водворен в следственный изолятор, где пробудет, как минимум, до 17 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU