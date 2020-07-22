Калининградец ждал четыре года, прежде чем сообщить в полицию о краже
Началось с того, что житель Багратионовска попросил своего знакомого сходить в магазин за продуктами и выдал ему банковскую карту, сообщив ПИН-код. Покупки-то 37-летний мужик принес, но не сказал, что заодно обналичил 15 тысяч рублей, которые потом потратил в свое удовольствие.
Владелец кредитки, впрочем, недостачу быстро обнаружил. И призвал приятеля к ответу. Воришка не стал отнекиваться, лишь попросил отсрочки, которая ему была милостиво дана. А теперь внимание: все это происходило летом 2016-го!
Весь этот олимпийский цикл обокраденный багратионовец тщетно ждал, что у его знакомца проснется совесть. Когда понял, что дело это безнадежное, отправился в полицию. В МО МВД РФ «Багратионовский» немного удивились, но заявление приняли, возбудив уголовное дело по признакам статьи «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». И теперь еще 6 лет виновный может провести уже в местах, не столь отдаленных.
Оказывается, обещанного не три, а четыре года ждут.
ИСТОЧНИК KP.RU