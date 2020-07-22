2020-07-22T18:31:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Центральную городскую клиническую больницу Калининграда освобождают от пациентов с COVID-19

Учреждение готовят к возобновлению работы в обычном режиме
Николай Литвинов
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..Фото: Александр Подгорчук
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О постепенном возвращении ЦГКБ к обычной жизни сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

- В больнице начали поэтапную дезинфекцию для возобновления деятельности отделений по профилю работы в штатном режиме, - рассказали в оперштабе. - Пациенты [с коронавирусом] и до этого занимали менее половины коечной мощности, а теперь постепенно выписывают по показаниям или переводят в другие подразделения.

По данным на утро сегодняшнего дня, в Калининградской области остаются под медицинским наблюдением 346 человек с коронавирусом или подозрением на него, в том числе пятеро - в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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