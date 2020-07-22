Центральную городскую клиническую больницу Калининграда освобождают от пациентов с COVID-19
О постепенном возвращении ЦГКБ к обычной жизни сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
- В больнице начали поэтапную дезинфекцию для возобновления деятельности отделений по профилю работы в штатном режиме, - рассказали в оперштабе. - Пациенты [с коронавирусом] и до этого занимали менее половины коечной мощности, а теперь постепенно выписывают по показаниям или переводят в другие подразделения.
По данным на утро сегодняшнего дня, в Калининградской области остаются под медицинским наблюдением 346 человек с коронавирусом или подозрением на него, в том числе пятеро - в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU