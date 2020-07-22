Владельцы объяснили, почему закрылся ресторан La Storia в Калининграде
В Калининграде закрылся ресторан La Storia, работавший с декабря 2017 года на проспекте Мира. Как оказалось, коронавирус тут ни при чем - заведение работало с убытками и до пандемии.
Об этом в эфире «Business FM-Калининград» рассказал директор по стратегическому развитию сети компании «Европейские кондитерские» Алексей Кирпичев.
- Мы думали о ребрендинге еще до пандемии, - сообщил он. - Нас не устраивали бизнес-показатели La Storia. Ресторан многие гости любили. Его успешность значительно выросла за последний год, но тем не менее, он по-прежнему оставался отчасти событийным, для некой такой категории гостей выше среднего. Сейчас в тренде рестораны более демократичные, повседневные, на каждый день. То, что проект будет более интересный — это точно.
Открытие нового ресторана на месте La Storia планируется в конце 2020 года. Подробности нового формата станут известны к сентябрю.
Напомним, что рестораны и кафе Калининграда по-прежнему имеют право обслуживать посетителей только на уличных верандах.
ИСТОЧНИК KP.RU