2020-07-22T19:12:59+03:00
Общество

Владельцы объяснили, почему закрылся ресторан La Storia в Калининграде

Работа над новым форматом заведения уже идет
Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде закрылся ресторан La Storia, работавший с декабря 2017 года на проспекте Мира. Как оказалось, коронавирус тут ни при чем - заведение работало с убытками и до пандемии.

Об этом в эфире «Business FM-Калининград» рассказал директор по стратегическому развитию сети компании «Европейские кондитерские» Алексей Кирпичев.

- Мы думали о ребрендинге еще до пандемии, - сообщил он. - Нас не устраивали бизнес-показатели La Storia. Ресторан многие гости любили. Его успешность значительно выросла за последний год, но тем не менее, он по-прежнему оставался отчасти событийным, для некой такой категории гостей выше среднего. Сейчас в тренде рестораны более демократичные, повседневные, на каждый день. То, что проект будет более интересный — это точно.

Открытие нового ресторана на месте La Storia планируется в конце 2020 года. Подробности нового формата станут известны к сентябрю.

Напомним, что рестораны и кафе Калининграда по-прежнему имеют право обслуживать посетителей только на уличных верандах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде на Окружной дороге сбили мотоциклиста
Владельцы объяснили, почему закрылся ресторан La Storia в Калининграде
Центральную городскую клиническую больницу Калининграда освобождают от пациентов с COVID-19
Калининградец ждал четыре года, прежде чем сообщить в полицию о краже
Пытавшийся зарезать своего арендодателя калинингралец арестован судом
В Зеленоградске у ж/д путей хотят построить автомобильную парковку
В Калининграде отреставрировали изображение Льва Яшина на трансформаторной подстанции
Ирек Гимаев – о чемпионе Александре Гусеве: Советские мальчишки в хоккей шли благодаря ему
В Калининграде гендиректор организации хотел помочь соседу и потерял 35 тысяч рублей
В Калининграде начал работу филиал Нахимовского училища
День Военно-Морского Флота во всех подробностях
В Калининградском зоопарке за ночь погибли три тюленя и медведь
В Калининграде директор ЧОПа беззастенчиво обирал своих сотрудников
Проезд на Куршскую косу сделают бесплатным для нескольких категорий посетителей
Стало известно, когда покажут фильм «Цой», который снимали в Калининградской области