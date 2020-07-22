В Калининграде на Окружной дороге сбили мотоциклиста

22 Июль 2020 2020-07-22T20:11:21+03:00

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В среду вечером в Калининграде на 4-й Большой окружной дороге красный минивен столкнулся с мотоциклом "Сузуки". Фотографии ДТП размещены в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте". Видно, что у автомобиля помят правый борт, мотоцикл поврежден еще больше.

По предварительной информации, серьезно пострадавших в аварии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU