2020-07-22T20:30:06+03:00
Общество

На поле Гросс-Егерсдорфского сражения строят "коровник на 12 тысяч голов"

При этом полю собирались придать статус "достопримечательного места"
Кирилл Алексеев
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Самосвалы у памятника героям Гросс-Егерсдорфской битвы.Самосвалы у памятника героям Гросс-Егерсдорфской битвы.Фото: Альберт АДЫЛОВ
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В соцсетях разгорается очередной скандал. Член Общественной палаты Калининградской области Альберт Адылов накануне выехал на место Гросс-Егерсдорфского сражения, где летом 1757 года русская армия фельдмаршала Апраксина разгромила пруссаков, и обнаружил, что место исторической битвы вовсю застраивается.

"Булыжная мостовая между памятником и поселком Гросс-Егерсдорф на половину своей протяженности уже уничтожена - превращена в песчаный тракт, - написал Адылов в Фейсбуке. - Одно из пятен застройки - прямо напротив места выхода из леса бригады Румянцева (одного из героев Гросс-Егерсдорфской баталии - Ред.), другое - дальше на запад".

. Фото: Альберт АДЫЛОВ

.Фото: Альберт АДЫЛОВ

По информации общественника, на месте исторического поля идет строительство крупного агропромышленного объекта - "коровника на 12 тысяч голов".

"Хотелось бы получить внятные ответы, кто и на каком основании это делает. Я понимаю, что "12 тысяч голов" - это важно для продовольственной безопасности, но, что - неужели во всей области ДРУГОГО МЕСТА НЕТ? Я понимаю, что хрен с ними со всеми - и с исторической памятью, и с патриотическим воспитанием, и с тем, что регион как раз сейчас полон российских туристов, но было же, в конце концов, поручение губернатора о постановке поля сражения на учет как объекта культурного наследия в качестве достопримечательного места. Или в итоге окажется, что это "достопримечательное место" - размером 50 на 50 метров вокруг памятника, и "всё законно"?" - возмущается Альберт Адылов.

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Первую мировую часто называют «забытой войной». И действительно, в советские годы лишний раз про нее старались не упоминать, называя войной несправедливой и империалистической. Сейчас ситуация немного изменилась, во всяком случае в Калининградской области – единственном регионе России, где проходили сражения той войны. Появились памятники, приведены в порядок воинские захоронения (не все, к сожалению), начали проводиться военно-исторические фестивали. О войне, точнее, о подвиге русских солдат и офицеров, к счастью, вспомнили. И хочется надеяться, что это надолго, даже навсегда, что эта память не растворится через несколько лет в череде новых событий и памятных дат (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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