Крупнейший в России завод по производству БМВ откроют в Калининграде через год

22 Июль 2020 2020-07-22T21:07:28+03:00

В регионе появится более 2 тысяч рабочих мест

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В июле следующего года компания "АВТОТОР" откроет на базе своего комплекса в поселке Александра Космодемьянского крупнейший в стране завод по производству автомобилей марки БМВ.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, запуск нового предприятия с углубленной технологией и полным циклом производства автомобилей БМВ позволит компании соответствовать требованиям специнвестконтракта по уровню локализации выпускаемой продукции.

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск ежегодно более 50 тысяч самых топовых моделей BMW: х4, х5, х6, х7 и 7-й серии. Кроме того, до 15 тысяч сваренных и окрашенных кузовов, изготовленных в одном из новых сборочно-логистических корпусов "АВТОТОРа", будут поставляться на экспорт на сборочные заводы БМВ по всему миру.

- Несмотря на высокий уровень автоматизации, на новом производстве планируется создать более двух тысяч квалифицированных рабочих мест, - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, новый завод является одним из важнейших инвестпроектов в обрабатывающей промышленности и всей экономике региона.

ИСТОЧНИК KP.RU