2020-07-22T21:24:21+03:00
Общество

15 калининградских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Кирилл Алексеев
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Сразу 15 выпускников школ Калининградской области набрали высший балл на ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, среди ребят, получивших максимальный результат, – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, выпускница гимназии «Вектор» Зеленоградска Кристина Соломаха.

Кроме нее 100 баллов получили: Анна Рубанова (гимназия № 40), Сабина Рахманкулова и Валерия Шипович (обе – лицей № 18), Анастасия Халецкая (школа № 56), Дмитрий Тарасевич (школа № 38), Маргарита Алферова (школа № 10), Арина Ловецкая (школа № 9), Анна Спиридонова (Школа будущего пос. Большое Исаково), Анна Новикова (школа №1 Гвардейска), Юрий Смирнов (школа Краснознаменска), Анатолий Дубинка (классическая школа Гурьевска), Мария Казаченко (школа Нестерова), Анна Яшунина (лицей №5 Советска).

- Одна из выпускниц – представитель лицея № 10 города Советска Анна Миханчук получила 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и литературе, - добавили в пресс-службе.

Поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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