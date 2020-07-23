Ночью на Московском проспекте в Калининграде сгорела "Мазда"

23 Июль 2020 2020-07-23T09:06:23+03:00

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Пожар случился в начале третьего ночи на Московском проспекте в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, выгорел автомобиль «Мазда» 2015 года выпуска.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. На пожар привлекались пожарные расчеты в составе 10 человек и 2 единицы техники, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU