Ночью на Московском проспекте в Калининграде сгорела "Мазда"
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Пожар случился в начале третьего ночи на Московском проспекте в Калининграде.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, выгорел автомобиль «Мазда» 2015 года выпуска.
Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. На пожар привлекались пожарные расчеты в составе 10 человек и 2 единицы техники, - добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU