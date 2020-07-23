В Калининграде откроется еще два магазина сети "Пятерочка"
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В скором времени в Калининграде откроется еще два магазина сети "Пятерочка", принадлежащей компании X5 Retail Group. Соответствующие анонсирующие баннеры появились в торговых центрах "Эпицентр" на улице Профессора Баранова и "Гранд" на Советском проспекте. Ранее в этих комплексах располагались магазины сети Spar.
В конце июня в регионе открылись первые пять магазинов "Пятерочки" - в Калининграде, Черняховске и Зеленоградске.
ИСТОЧНИК KP.RU