При пожаре в Полесске спасли троих
На улице Калининградской выгорел общий коридор в жилом доме
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В среду загорелся коридор в жилом доме в Полесске.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, возгорание произошло на улице Калининградской.
- В двухэтажном кирпичном жилом доме на втором этаже выгорел общий коридор на площади 9 квадратных метров, - рассказали детали в пресс-службе.
Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасено три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU