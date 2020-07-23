При пожаре в Полесске спасли троих

23 Июль 2020 2020-07-23T09:28:57+03:00

На улице Калининградской выгорел общий коридор в жилом доме

Изменить размер текста: A A

В среду загорелся коридор в жилом доме в Полесске.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, возгорание произошло на улице Калининградской.

- В двухэтажном кирпичном жилом доме на втором этаже выгорел общий коридор на площади 9 квадратных метров, - рассказали детали в пресс-службе.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасено три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU