2020-07-23T09:37:27+03:00
Звезды

В Калининграде открылся фестиваль "Бахослужение"

В этом году он проходит в онлайн-формате
Кирилл Алексеев
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В среду в Калининграде открылся традиционный фестиваль классической музыки "Бахослужение". Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на организаторов, в этом году фестиваль проходит онлайн из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

- Онлайн-трансляция концерта "И.С. Бах. Кофейная кантата. Крестьянская кантата" на официальных страницах филармонии в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" открыла международный музыкальный фестиваль "Бахослужение", который в этом году в условиях пандемии коронавируса проходит в непривычном формате онлайн-показов концертов, а также трех музыкальных экскурсий", - рассказали в Калининградской областной Филармонии.

В этом году впервые в программе "Бахослужения" пройдут музыкальные экскурсии. Они будут организованы непосредственно в концертном зале, с ограниченным в условиях пандемии коронавируса числом слушателей. Завершится фестиваль 28 июля, в день памяти Баха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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