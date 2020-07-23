В Калининграде открылся фестиваль "Бахослужение"

23 Июль 2020 2020-07-23T09:37:27+03:00

В этом году он проходит в онлайн-формате

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В среду в Калининграде открылся традиционный фестиваль классической музыки "Бахослужение". Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на организаторов, в этом году фестиваль проходит онлайн из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

- Онлайн-трансляция концерта "И.С. Бах. Кофейная кантата. Крестьянская кантата" на официальных страницах филармонии в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" открыла международный музыкальный фестиваль "Бахослужение", который в этом году в условиях пандемии коронавируса проходит в непривычном формате онлайн-показов концертов, а также трех музыкальных экскурсий", - рассказали в Калининградской областной Филармонии.

В этом году впервые в программе "Бахослужения" пройдут музыкальные экскурсии. Они будут организованы непосредственно в концертном зале, с ограниченным в условиях пандемии коронавируса числом слушателей. Завершится фестиваль 28 июля, в день памяти Баха.

ИСТОЧНИК KP.RU