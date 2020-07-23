Калининградец обокрал таксиста, отправив СМС его внучке
Риск при согласии дать свой мобильный телефон незнакомцу, чтобы «сделать срочный звонок» существовал и раньше. Но можно было лишиться, максимум, самого гаджета. Теперь же такой вот жест доброй воли может грозить куда более крупными убытками.
Так, 24-летний житель Зеленоградского района при встрече со знакомыми просил у них аппарат, чтобы «позвонить». А сам умудрился перевести на свою банковскую карту чужие денежные средства. Вот что мобильное приложение делает в умелых, хотя и шаловливых, руках!
Еще одну штуку с «трубой» все тот же зеленоградец провернув, одолжив телефон у местного таксиста. Заполучив просимое, отправил «эсэмеску» внучке водителя: мол, дедушка попал в ДТП и срочно нужно перевести деньги на указанный номер банковской карты.
И этот трюк удался, но вскоре молодчика «взяли» опера зеленоградского угрозыска. Теперь мошеннику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Впрочем, говорят, сейчас достать «мобильник» и в «зоне» не проблема….
ИСТОЧНИК KP.RU