2020-07-23T12:16:20+03:00
Происшествия

Калининградец обокрал таксиста, отправив СМС его внучке

В Зеленоградском районе задержали парня, подозреваемого в целой серии «телефонных» преступлений
Игорь ОРЕХОВ
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Риск при согласии дать свой мобильный телефон незнакомцу, чтобы «сделать срочный звонок» существовал и раньше. Но можно было лишиться, максимум, самого гаджета. Теперь же такой вот жест доброй воли может грозить куда более крупными убытками.

Так, 24-летний житель Зеленоградского района при встрече со знакомыми просил у них аппарат, чтобы «позвонить». А сам умудрился перевести на свою банковскую карту чужие денежные средства. Вот что мобильное приложение делает в умелых, хотя и шаловливых, руках!

Еще одну штуку с «трубой» все тот же зеленоградец провернув, одолжив телефон у местного таксиста. Заполучив просимое, отправил «эсэмеску» внучке водителя: мол, дедушка попал в ДТП и срочно нужно перевести деньги на указанный номер банковской карты.

И этот трюк удался, но вскоре молодчика «взяли» опера зеленоградского угрозыска. Теперь мошеннику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Впрочем, говорят, сейчас достать «мобильник» и в «зоне» не проблема….

ИСТОЧНИК KP.RU

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