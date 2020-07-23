2020-07-23T12:49:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде обнаружили коронавирус у продавца-кассира магазина торговой сети

Круг контактов уже определен
Николай Литвинов
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Название торговой сети не сообщается (это фото сделано не в нашем регионе),Название торговой сети не сообщается (это фото сделано не в нашем регионе),Фото: Евгения ГУСЕВА
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Региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией сообщил подробности о новых заразившихся COVID-19 в Калининградской области. За сутки вирус нашли еще у 10 человек.

- Среди новых случаев - продавец кассир сетевой торговой организации, - рассказали в оперштабе, но название торговой сети раскрывать не стали.

Вирусом также заразились работник пищевого предприятия (его название тоже не называется), два члена экипажа корабля, вернувшегося из Намибии (ковид нашли уже у четырех участников этого рейса), 33-летняя женщина, контактировавшая заболевшей подругой, две пенсионерки, инвалид детства и два преподавателя .

По каждому случаю определены контактные - всего 82 человека, причем у четверых тоже оказались респираторные симптомы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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