В Калининграде обнаружили коронавирус у продавца-кассира магазина торговой сети
Региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией сообщил подробности о новых заразившихся COVID-19 в Калининградской области. За сутки вирус нашли еще у 10 человек.
- Среди новых случаев - продавец кассир сетевой торговой организации, - рассказали в оперштабе, но название торговой сети раскрывать не стали.
Вирусом также заразились работник пищевого предприятия (его название тоже не называется), два члена экипажа корабля, вернувшегося из Намибии (ковид нашли уже у четырех участников этого рейса), 33-летняя женщина, контактировавшая заболевшей подругой, две пенсионерки, инвалид детства и два преподавателя .
По каждому случаю определены контактные - всего 82 человека, причем у четверых тоже оказались респираторные симптомы.
ИСТОЧНИК KP.RU