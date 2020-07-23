2020-07-23T12:56:37+03:00
Общество

В Краснознаменске судят охотника за убийство зайца и косули

Ущерб оценивается в 203 тысячи рублей
Екатерина КРЕЙДЕР
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В Краснознаменском районом суде рассматривается обвинение 34-летнего местного жителя в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствие предполагает, что в апреле этого года мужчина застрелил в охотничьем угодье «Верхне-Неманское» трехкилограммового самца одного зайца и двухлетнюю 25-килограммовую самку европейской косули. При этом он знал, что охота в этой местности запрещена, а стрелял из своего самозарядного охотничьего ружья. Суд оценил ущерб государству на сумму в 203 тысячи рублей. Прокуратура намерена взыскать эти деньги с обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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