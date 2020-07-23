2020-07-23T13:08:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«Думала, клещ укусил»: у преподавателя нашли коронавирус после жалоб на головную боль

Женщина уже получает медицинскую помощь
Николай Литвинов
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Среди 10 новых заразившихся коронавирусом в Калининградской области - сразу два преподавателя. Как сообщает региональный штаб, один из педагогов заразился после контакта с ранее заболевшим. Второй случай - преподаватель школы Краснознаменска, которая сейчас находится в отпуске.

- Она обратилась за медицинской помощью с жалобами на сильную головную боль и предположением, что симптомы появились после укуса клеща, - рассказали в оперштабе.

По каждому случаю определены контактные лица, которым выданы постановления об изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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