В 5000 раз мощнее героина: калининградку осудили за сбыт карфентанила в крупном размере

23 Июль 2020 2020-07-23T13:19:25+03:00

Подсудимая проведет 10 лет в местах лишения свободы

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Суд установил, что подсудимая продала своему знакомому наркотический препарат с большим содержанием карфентанила в размере 0,020 грамм. Полицейские изъяли вещество при задержании женщины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Картенфанил является мощным опиоидом. Одна единица карфентанила в 100 раз мощнее, чем такое же количество фентанила, в 5000 раз мощнее единицы героина и в 10 000 раз мощнее единицы морфина.

Женщина признала свою вину. Суд приговорил калининградку к лишению свободы сроком на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU