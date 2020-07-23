В 5000 раз мощнее героина: калининградку осудили за сбыт карфентанила в крупном размере
Подсудимая проведет 10 лет в местах лишения свободы
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Суд установил, что подсудимая продала своему знакомому наркотический препарат с большим содержанием карфентанила в размере 0,020 грамм. Полицейские изъяли вещество при задержании женщины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Картенфанил является мощным опиоидом. Одна единица карфентанила в 100 раз мощнее, чем такое же количество фентанила, в 5000 раз мощнее единицы героина и в 10 000 раз мощнее единицы морфина.
Женщина признала свою вину. Суд приговорил калининградку к лишению свободы сроком на 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU