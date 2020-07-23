2020-07-23T13:24:59+03:00
Общество

Мэрия сообщила, где в Калининграде отключат электроснабжение и воду 22 июля

В списке - почти 20 адресов
Екатерина КРЕЙДЕР
Поделиться:
Изменить размер текста:

Энергоснабжение отключат для проведения ремонтных работ на сетях в подстанциях. Как сообщает пресс-служба мэрии, до 18.00 электричества не будет в домах:

ул. Сурикова 17а, пер. Сурикова 7, ул. Васнецова 10а,12,

ул. Шахматная 1,1а,б,4,6,5,7,10,11,12,13,14,15,17,21

ул. Аллея Смелых 91,107,114,116,118 (СОШ № 15),120,122,

пер. Клинский 2-4,6,6а,7,9-11,13-15,17,19,21-23,35,

ул. Грибная 2а,4,4а,

ул. Грунтовая 1-1а,2а-2б,

ул. Муромская 5,

ул. Красная 74,80-90,102,

ул. Чекистов 41-47а (роддом №4), 57-59,28а-в, 32-36,

ул. Щорса 15,

ул. Мл. лейт. Родителева 1, 3, 7, 11 , 17а, 2,12-14,

пер. Щорса 1,9-11,15, 2-16 ,

ул. Комсомольская 67 (лицей №49).

Холодной воды до 15.00 не будет на ул. проф. Баранова 15 и пр-т Победы 189а,б. Также а связи с работами на водопроводе до 17.00 приостановят подачу воды в дома на ул. Рокоссовского 6-14, ул. Ген. Соммера 27(Д/сад № 101),23, ул. Минская 25 и ул. Красная 41-43,46-48,50-52,54-56,47-61,58-62;

До 18.00 отключат водоснабжение на ул. Портовая 6, пр-т Ленинский 44-50,52-58, ул. Ген. Толстикова 15/1 и ул. Автомобильная 17,18б,19,20,21,22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обматеривший офицера полиции калининградец попал под уголовное дело
Антон Алиханов рассказал, как врачи спасали его дочь в Калининграде
"Мы слышали сильный взрыв": около драмтеатра в Калининграде обезвредили противопехотную мину
Калининград попал в десятку популярных городов для путешествий в августе
Мэрия сообщила, где в Калининграде отключат электроснабжение и воду 22 июля
В 5000 раз мощнее героина: калининградку осудили за сбыт карфентанила в крупном размере
«Думала, клещ укусил»: у преподавателя нашли коронавирус после жалоб на головную боль
В Краснознаменске судят охотника за убийство зайца и косули
В Калининграде обнаружили коронавирус у продавца-кассира магазина торговой сети
Tele2 ускорила 4G-интернет в Калининградской области
Калининградец обокрал таксиста, отправив СМС его внучке
В Калининграде открылся фестиваль "Бахослужение"
При пожаре в Полесске спасли троих
В Калининграде откроется еще два магазина сети "Пятерочка"