Мэрия сообщила, где в Калининграде отключат электроснабжение и воду 22 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T13:24:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Энергоснабжение отключат для проведения ремонтных работ на сетях в подстанциях. Как сообщает пресс-служба мэрии, до 18.00 электричества не будет в домах:

ул. Сурикова 17а, пер. Сурикова 7, ул. Васнецова 10а,12,

ул. Шахматная 1,1а,б,4,6,5,7,10,11,12,13,14,15,17,21

ул. Аллея Смелых 91,107,114,116,118 (СОШ № 15),120,122,

пер. Клинский 2-4,6,6а,7,9-11,13-15,17,19,21-23,35,

ул. Грибная 2а,4,4а,

ул. Грунтовая 1-1а,2а-2б,

ул. Муромская 5,

ул. Красная 74,80-90,102,

ул. Чекистов 41-47а (роддом №4), 57-59,28а-в, 32-36,

ул. Щорса 15,

ул. Мл. лейт. Родителева 1, 3, 7, 11 , 17а, 2,12-14,

пер. Щорса 1,9-11,15, 2-16 ,

ул. Комсомольская 67 (лицей №49).

Холодной воды до 15.00 не будет на ул. проф. Баранова 15 и пр-т Победы 189а,б. Также а связи с работами на водопроводе до 17.00 приостановят подачу воды в дома на ул. Рокоссовского 6-14, ул. Ген. Соммера 27(Д/сад № 101),23, ул. Минская 25 и ул. Красная 41-43,46-48,50-52,54-56,47-61,58-62;

До 18.00 отключат водоснабжение на ул. Портовая 6, пр-т Ленинский 44-50,52-58, ул. Ген. Толстикова 15/1 и ул. Автомобильная 17,18б,19,20,21,22.

ИСТОЧНИК KP.RU