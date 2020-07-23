2020-07-23T13:32:39+03:00
Туризм

Калининград попал в десятку популярных городов для путешествий в августе

Цены на проживание у нас оказались самыми низкими
Екатерина КРЕЙДЕР
Поделиться:
Изменить размер текста:

В десятку популярных туров вошли Калининград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Казань, Москва, Волгоград, Краснодар, ВоронежПереславль-Залесский. Рейтинг составил сервис Tvil. ru.на основе данных бронирований жилья туристами на период с 1 по 31 августа.

Чаще всего туристы бронируют путешествия от 1 до 6 ночей. Проживание в среднем обходится от одной до пяти тысяч за ночь.

Самым дешевым направлением оказался Калининград, а самым дорогим Переславль – Залесский. В нашем городе, в среднем, семьи бронируют места на 8 ночей стоимостью в 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обматеривший офицера полиции калининградец попал под уголовное дело
Антон Алиханов рассказал, как врачи спасали его дочь в Калининграде
"Мы слышали сильный взрыв": около драмтеатра в Калининграде обезвредили противопехотную мину
Калининград попал в десятку популярных городов для путешествий в августе
Мэрия сообщила, где в Калининграде отключат электроснабжение и воду 22 июля
В 5000 раз мощнее героина: калининградку осудили за сбыт карфентанила в крупном размере
«Думала, клещ укусил»: у преподавателя нашли коронавирус после жалоб на головную боль
В Краснознаменске судят охотника за убийство зайца и косули
В Калининграде обнаружили коронавирус у продавца-кассира магазина торговой сети
Tele2 ускорила 4G-интернет в Калининградской области
Калининградец обокрал таксиста, отправив СМС его внучке
В Калининграде открылся фестиваль "Бахослужение"
При пожаре в Полесске спасли троих
В Калининграде откроется еще два магазина сети "Пятерочка"