Калининград попал в десятку популярных городов для путешествий в августе

23 Июль 2020 2020-07-23T13:32:39+03:00

Цены на проживание у нас оказались самыми низкими

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В десятку популярных туров вошли Калининград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Казань, Москва, Волгоград, Краснодар, Воронеж,и Переславль-Залесский. Рейтинг составил сервис Tvil. ru.на основе данных бронирований жилья туристами на период с 1 по 31 августа.

Чаще всего туристы бронируют путешествия от 1 до 6 ночей. Проживание в среднем обходится от одной до пяти тысяч за ночь.

Самым дешевым направлением оказался Калининград, а самым дорогим Переславль – Залесский. В нашем городе, в среднем, семьи бронируют места на 8 ночей стоимостью в 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU