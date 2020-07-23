"Мы слышали сильный взрыв": около драмтеатра в Калининграде обезвредили противопехотную мину
На место прибыли полицейские и саперы
.Фото: Александр Подгорчук
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Старую противопехотную мину нашли около часа назад в районе парковки рядом с областным драмтеатром. Прибывшие на место полицейские оцепили территорию, вскоре подъехали кинологи, саперы и медики на реанимобиле.
"Мы слышали сильный взрыв. Все оцепили, скорые стоят", - сообщают в соцсетях очевидцы.
Как сообщили в региональном правительстве, мина была обезврежена, пострадавших нет. Сейчас правоохранительные органы выясняют, как мина оказалась в центре города и устанавливают другие обстоятельства ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU