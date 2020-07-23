"Мы слышали сильный взрыв": около драмтеатра в Калининграде обезвредили противопехотную мину

23 Июль 2020 2020-07-23T15:07:17+03:00

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Старую противопехотную мину нашли около часа назад в районе парковки рядом с областным драмтеатром. Прибывшие на место полицейские оцепили территорию, вскоре подъехали кинологи, саперы и медики на реанимобиле.

"Мы слышали сильный взрыв. Все оцепили, скорые стоят", - сообщают в соцсетях очевидцы.

Как сообщили в региональном правительстве, мина была обезврежена, пострадавших нет. Сейчас правоохранительные органы выясняют, как мина оказалась в центре города и устанавливают другие обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU