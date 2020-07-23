2020-07-23T15:01:02+03:00
Общество

Антон Алиханов рассказал, как врачи спасали его дочь в Калининграде

К счастью, неприятный инцидент обошелся без последствий
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: Александр Подгорчук
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О личном опыте обращения к врачам губернатор Антон Алиханов рассказал в интервью телеканалу «Каскад».

- Дочку рыбой угощал, и кость застряла в горле, - рассказал губернатор. - Я поехал туда, что сразу пришло в голову - БСМП. Оттуда меня отправили в ЦГКБ. Я с ребенком мотался по всему городу, пока доехал наконец до ЦГКБ, где все успешно и вытащили.

Еще одна личная история была связана с помещением Детской областной больницы.

- Мы приезжали в приемное отделение Детской областной больницы, и было ощущение, что ко мне боялись подойти, - вспомнил Антон Алиханов. -Я уже вспылил, сказал: «Слушайте, я уже полчаса сижу с ребенком. Я прошу вас как-то ко мне отнестись, а вы ко мне не относитесь». Пришлось на повышенных тонах уже решать - время ожидания было крайне большое, на мой взгляд. Любой родитель, когда у него ребенок болеет, находится на нервах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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