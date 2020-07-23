Обматеривший офицера полиции калининградец попал под уголовное дело

23 Июль 2020 2020-07-23T16:04:51+03:00

Скандал в супермаркете возник из-за того, что компания мужчин явилась туда без защитных масок

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Дело было вечером, делать было… есть чего. В Калининграде 23 июня компания мужчин ввалилась в супермаркет на улице Карла Маркса. При этом ни на одном лице, в нарушение правил, установленных правительством области в связи с пандемией коронавируса, не было защитных масок.

Кассир, строго соблюдая закон, отказалась обслуживать опасных покупателей. В ответ те немедленно доказали, что могут быть еще более опасными: принялись снимать происходящее на видео, заблокировали проходы к кассам, фактически парализовав работу магазина. Когда прибыл вызванный торговцами наряд правоохранителей и потребовал прекратить нарушать общественный порядок, один из скандалистов - 50-летний мужчина публично обматерил младшего лейтенанта полиции. За что теперь и проходит по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. А это в перспективе означает крупный штраф, обязательные или исправительные работы.

- Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, мужчина вину в совершенном преступлении не признал, - сообщили в региональном Следственном управлении СКР. - В жилище гражданина и двух свидетелей проведены обыски, изъяты цифровые носители информации.

Следствие полагает, что момент преступления снимали на видеокамеры своих смартфонов приятели матерщинника. Кроме того, в рамках расследования производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.

- В связи с появившимися в интернете и СМИ сведениями о том, что один из обысков сотрудниками правоохранительных органов провели ошибочно у лица, не имеющего отношения к расследуемому уголовному делу, считаем необходимым опровергнуть данную информацию и сообщить, что обыск проведен у надлежащего лица, являющегося свидетелем по указанному уголовному делу. Законность производства обыска в жилище свидетеля проверена судом, следственное действие признано законным и обоснованным.

Подозреваемый также жалуется на применение к нему насилия со стороны блюстителей порядка. Это утверждение будут проверять в рамках ведущегося следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU